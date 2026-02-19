Суд конфисковал активы бывшего депутата Госдумы Вороновского на 23 млрд рублей

Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Также инстанция конфисковала активы связанных с ним лиц. Стоимость взысканных активов превысила 23,3 млрд руб., сообщил корреспондент «Ъ».

Помимо господина Вороновского, ответчиками по иску выступали депутат Госдумы Андрей Дорошенко, член Заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев. Всего в иске фигурировали 30 физических лиц.

По данным надзорного ведомства, господа Вороновский и Карпенко за взятки вносили дорожно-строительные компании в «Союз дорожников Кубани». Членство в организации было обязательным условием для участия в госзакупках. Всего чиновники получили более 1,9 млрд руб. от представителей 46 предприятий, деньги легализовали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань».

Суд обратил в доход государства 19 компаний, занимающихся ремонтом и содержанием дорог, а также производством строительных материалов. Кроме того, у ответчиков конфисковали 207 объектов недвижимости общей площадью 14 тыс. кв. м. и 95 млн руб. коррупционных доходов.

Анатолия Вороновского арестовали в декабре 2025 года по обвинению в получении особо крупной взятки. По данным следствия, чиновник за взятки обеспечивал компаниям победу на конкурсах на госзаказах. 2 декабря его лишили депутатского мандата.

Никита Черненко, Мария Локотецкая