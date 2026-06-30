Суд оштрафовал корееведа Ланькова за сотрудничество с нежелательной организацией
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал корееведа Андрея Ланькова на 10 тыс. руб. по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Андрей Ланьков
Фото: Личный архив Андрея Ланькова
Поводом для составления протокола стал материал Андрея Ланькова, опубликованный в 2021 году на сайте Московского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан иноагентом и нежелательной организацией в России). Организацию внесли в перечень нежелательных в 2024 году. Административное правонарушение было выявлено 18 мая, следует из решения суда.
Андрей Ланьков — доктор исторических наук. В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в университете Кунмин в Сеуле. В феврале его задержали в Риге во время лекции о Северной Корее и выдворили из Латвии. Подробности об инциденте ученый рассказал «Ъ».
Практика привлечения к ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации набирает обороты. Так, по статье 20.33 КоАП РФ привлекались к ответственности правозащитница Анна Тажеева в Новосибирске и Марина Блума в Санкт-Петербурге, при этом обеим был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, в апреле 2025 года Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей бывшего специального корреспондента "Ъ" Владимира Соловьева, а в мае 2026 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы за сотрудничество с "Фондом Карнеги" (признан Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией), на сайте которого регулярно публиковались его статьи.
В целом, за взаимодействие с нежелательными организациями предусмотрена административная (ст. 20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст. 284.1 УК РФ) ответственность. Максимальное наказание по уголовной статье может достигать четырех лет лишения свободы. В октябре 2025 года в Каспийске было возбуждено уголовное дело против местной жительницы по обвинению в финансовой поддержке нежелательной организации.