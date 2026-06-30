Суд оштрафовал корееведа Ланькова за сотрудничество с нежелательной организацией

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал корееведа Андрея Ланькова на 10 тыс. руб. по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ланьков

Фото: Личный архив Андрея Ланькова Андрей Ланьков

Фото: Личный архив Андрея Ланькова

Поводом для составления протокола стал материал Андрея Ланькова, опубликованный в 2021 году на сайте Московского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан иноагентом и нежелательной организацией в России). Организацию внесли в перечень нежелательных в 2024 году. Административное правонарушение было выявлено 18 мая, следует из решения суда.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук. В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в университете Кунмин в Сеуле. В феврале его задержали в Риге во время лекции о Северной Корее и выдворили из Латвии. Подробности об инциденте ученый рассказал «Ъ».