В Латвии во время лекции задержали корееведа Андрея Ланькова

В Риге сотрудники латвийской полиции задержали российского ученого, профессора Университета Кукмин Андрея Ланькова. Delfi сообщает, что это произошло во время его лекции о Северной Корее под названием «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».

В ивент-агентстве Curiosophy Events, занимавшемся организацией мероприятия, сообщили РБК, что господина Ланькова доставляют в иммиграционную службу. По словам организаторов, кореевед находится в безопасности и ожидает адвоката. О задержании господина Ланькова уведомили консула Австралии, гражданство которой есть у корееведа. Сам кореевед заявил РБК, что власти Латвии внесли его в «черный список».

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов. Родился 26 июля 1963 года в Ленинграде, окончил Восточный факультет ЛГУ. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле.