Корееведу Ланькову придется жить без рижского бальзама

Известный кореевед Андрей Ланьков назвал инцидент со своей депортацией из Риги «вполне ожидаемым типом неприятностей». «Мир закрывается и иногда весьма причудливо. В любом случае времена свободных поездок подошли к концу и, наверное, вернутся, но едва ли совсем уж в близком будущем»,— философски заметил он в беседе с «Ъ» 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ланьков

Фото: Личный архив Андрея Ланькова Андрей Ланьков

Фото: Личный архив Андрея Ланькова

Господина Ланькова, с 2004 года преподающего в сеульском Университете Кукмин, задержали в Риге вечером 24 февраля. Незадолго до начала его лекции «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи» к зданию, где должно было пройти выступление, подъехали две полицейские машины.

«Пришла миграционная полиция, очень вежливо и доброжелательно сообщили об этом решении (задержать и депортировать.— “Ъ”). Проведение лекции, разумеется, стало невозможным. Я попросил своих друзей, а также людей, которые там же ко мне подошли или позвонили, о двух вещах: чтоб помогли с адвокатом, а потом на всякий случай и с транспортом,— рассказал “Ъ” преподаватель.— Чтобы найти адвоката в Европе вечером, где люди работают от сих до сих, потребовались некоторые усилия. В конце концов удалось его найти. Адвокат понадобился просто для того, чтобы формализовать все происходящее и быть уверенным, что нет дополнительных проблем».

Далее, по словам Андрея Ланькова, у него сняли отпечатки пальцев, дали подписать «кучу всяких документов», после чего в сопровождении полицейской машины он «как депортируемый был доставлен на границу с Эстонией».

На сегодня и завтра у Андрея Ланькова намечены выступления с лекциями в Таллине. «В наше время неспокойное все может быть, но пока признаков этого не вижу»,— ответил он на вопрос, нет ли опасений, что и в Эстонии может не обойтись без казусов, подобных случаю в Латвии.

Ранее латвийские СМИ сообщали, что Андрей Ланьков, имеющий также гражданство Австралии, попал в утвержденный министром иностранных дел Латвии список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. «Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел четыре часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось»,— отметил Андрей Ланьков в своем Telegram-канале.

О последствиях депортации из Латвии известный своим чувством юмора господин Ланьков высказался в беседе с «Ъ» так: «Я не смогу есть замечательный рижский медовик и пить рижский бальзам. Хорошо отношусь и к тому, и к другому, но, думаю, можно без этого прожить».

Наталия Портякова