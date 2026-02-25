Корееведу Ланькову придется жить без рижского бальзама
Ученый Андрей Ланьков рассказал «Ъ», как его депортировали из Латвии
Известный кореевед Андрей Ланьков назвал инцидент со своей депортацией из Риги «вполне ожидаемым типом неприятностей». «Мир закрывается и иногда весьма причудливо. В любом случае времена свободных поездок подошли к концу и, наверное, вернутся, но едва ли совсем уж в близком будущем»,— философски заметил он в беседе с «Ъ» 25 февраля.
Андрей Ланьков
Фото: Личный архив Андрея Ланькова
Господина Ланькова, с 2004 года преподающего в сеульском Университете Кукмин, задержали в Риге вечером 24 февраля. Незадолго до начала его лекции «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи» к зданию, где должно было пройти выступление, подъехали две полицейские машины.
«Пришла миграционная полиция, очень вежливо и доброжелательно сообщили об этом решении (задержать и депортировать.— “Ъ”). Проведение лекции, разумеется, стало невозможным. Я попросил своих друзей, а также людей, которые там же ко мне подошли или позвонили, о двух вещах: чтоб помогли с адвокатом, а потом на всякий случай и с транспортом,— рассказал “Ъ” преподаватель.— Чтобы найти адвоката в Европе вечером, где люди работают от сих до сих, потребовались некоторые усилия. В конце концов удалось его найти. Адвокат понадобился просто для того, чтобы формализовать все происходящее и быть уверенным, что нет дополнительных проблем».
Далее, по словам Андрея Ланькова, у него сняли отпечатки пальцев, дали подписать «кучу всяких документов», после чего в сопровождении полицейской машины он «как депортируемый был доставлен на границу с Эстонией».
На сегодня и завтра у Андрея Ланькова намечены выступления с лекциями в Таллине. «В наше время неспокойное все может быть, но пока признаков этого не вижу»,— ответил он на вопрос, нет ли опасений, что и в Эстонии может не обойтись без казусов, подобных случаю в Латвии.
Ранее латвийские СМИ сообщали, что Андрей Ланьков, имеющий также гражданство Австралии, попал в утвержденный министром иностранных дел Латвии список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. «Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел четыре часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось»,— отметил Андрей Ланьков в своем Telegram-канале.
О последствиях депортации из Латвии известный своим чувством юмора господин Ланьков высказался в беседе с «Ъ» так: «Я не смогу есть замечательный рижский медовик и пить рижский бальзам. Хорошо отношусь и к тому, и к другому, но, думаю, можно без этого прожить».