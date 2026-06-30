NYT узнала о прогрессе в переговорах США и Омана по тарифам в Ормузском проливе
США и Оман значительно продвинулись в обсуждении взимания платы с судов за проход через Ормузский пролив, пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников. По их словам, в Вашингтоне уже получили предложение союзника о том, как суда будут оплачивать услуги по использованию пролива.
Информацию подтвердили NYT иранские и американские чиновники. По словам одного из собеседников газеты, знакомого с позицией Вашингтона, у американцев есть опасения относительно оманского плана, которые они намерены обсудить в скором времени.
США последовательно выступали против взимания платы за проход через морской коридор и грозились выйти из переговоров, если Тегеран введет пошлины на его использование. Свободное судоходство через Ормузский пролив стало одним из пунктов меморандума о взаимопонимании.
26 июня США ударили по Ирану в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе, КСИР ответил ударом по американской военной базе. В тот же день Оман предупредил, что проход через Ормузский пролив может стать платным. Оманские чиновники в разговоре с Bloomberg заявили, что это связано с американскими бомбардировками.
Переговоры о введении платы за проход через Ормузский пролив между Ираном и Оманом ведутся уже некоторое время. Иран начал взимать плату за безопасный проход через пролив в марте 2026 года, создав специальное учреждение для сбора средств. По заявлениям иранской стороны, стоимость прохода одного судна могла достигать до $2 млн, а некоторые страны, включая Китай и Южную Корею, координировали проход своих судов с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции.
Изначально, Иран обязывался обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с США 18 июня 2026 года. Однако после американских ударов по Ирану, Иран и Оман стали рассматривать возможность совместного управления проливом, обосновывая это тем, что пролив находится в территориальных водах обеих стран. США, в свою очередь, выражали категорическое несогласие с введением какой-либо платы за проход и угрожали санкциями Оману, если тот присоединится к иранской системе взимания сборов.