NYT узнала о прогрессе в переговорах США и Омана по тарифам в Ормузском проливе

США и Оман значительно продвинулись в обсуждении взимания платы с судов за проход через Ормузский пролив, пишет The New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников. По их словам, в Вашингтоне уже получили предложение союзника о том, как суда будут оплачивать услуги по использованию пролива.

Информацию подтвердили NYT иранские и американские чиновники. По словам одного из собеседников газеты, знакомого с позицией Вашингтона, у американцев есть опасения относительно оманского плана, которые они намерены обсудить в скором времени.

США последовательно выступали против взимания платы за проход через морской коридор и грозились выйти из переговоров, если Тегеран введет пошлины на его использование. Свободное судоходство через Ормузский пролив стало одним из пунктов меморандума о взаимопонимании.

26 июня США ударили по Ирану в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе, КСИР ответил ударом по американской военной базе. В тот же день Оман предупредил, что проход через Ормузский пролив может стать платным. Оманские чиновники в разговоре с Bloomberg заявили, что это связано с американскими бомбардировками.