Оман предупредил ЕС о возможной плате за проход через Ормузский пролив
Оман уведомил европейские страны о том, что проход через Ормузский пролив может стать платным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники По данным агентства, оманские чиновники заявили, что возврат к прежнему статусу-кво невозможен. Это связано с бомбардировками США территории Ирана.
Власти Омана пообещали соблюдать международное морское право. При этом они указали, что плата может взиматься за услуги. Речь идет об очистке пролива от загрязнений или помощи судам при навигации. Насколько обязательными будут эти платежи, пока неясно.
Источники Bloomberg также сообщили, что Оман изучает системы регулирования судоходства в других проливах. Внимание обращено на опыт Малаккского пролива в Азии. Там уже введены обязательные платежи за проход судов.
Президент США Дональд Трамп 25 июня назвал неприемлемыми пошлины за проход через Ормузский пролив. Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, считает он.
18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Свободное судоходство через Ормузский пролив стало одним из пунктов меморандума. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что в течение 60 дней Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив.
Решение Омана сделать проход через Ормузский пролив платным является частью более широких переговоров и изменений в статусе судоходной артерии, которые начались после американо-израильской военной операции против Ирана в феврале. Иран также заявил о планах ввести плату за проход, мотивируя это необходимостью возмещения ущерба от атак США и Израиля. Оман выступает посредником в этих переговорах, пытаясь восстановить безопасность судоходства.
Изначально, после начала боевых действий, Иран фактически заблокировал пролив, но затем разрешил проход судам «дружественных» стран, среди которых Россия (которой позже были обещаны особые права), Индия, Китай и Таиланд. Тегеран также разработал систему категоризации государств-пользователей пролива (на «нейтральные», «дружественные» и «враждебные»), что вызвало изменение его статуса. Введение платного прохода рассматривалось как «новый суверенный режим» в проливе.
Переговоры между Ираном и Оманом о совместном управлении проливом и взимании платы за «морские услуги» ведутся, несмотря на то, что ранее Оман отвергал предложения о равноправном управлении. Иран заявляет, что этот механизм поможет избежать обвинений в нарушении международного права, представляя сборы не как транзитные пошлины, а как оплату услуг. США, в свою очередь, настаивают на бесплатном проходе через пролив, рассматривая его как международный водный путь, и даже допускали возможность введения собственных сборов за обеспечение безопасности.