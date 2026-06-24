США прервут диалог с Ираном при наличии сборов за проход через Ормузский пролив
Иранская сторона сообщила США, что не взимает пошлины за проход судов через Ормузский пролив. Если это неправда, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, заявил президент Дональд Трамп.
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«США не передавали Ирану никаких денег и не разблокировали для него никаких средств с его счетов. Мы намерены выделить часть их средств, которые находятся под нашим полным контролем, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, соевых бобов и других продуктов. В Иране остро нуждаются в продовольствии, и мы будем закупать его для них исключительно в Соединенных Штатах»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Вслед за этой договоренностью Оман согласовал создание временного морского коридора в проливе для прохода судов «в соответствии с международным и морским правом». США, в свою очередь, обязались на 30 дней прекратить блокаду иранских портов. Тем не менее, отмечал Дональд Трамп, Штаты могут возобновить ограничения при необходимости.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Деньги запишут себе в актив».
Переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу и другим вопросам ведутся непрямым путем, часто при посредничестве Омана, который контролирует часть пролива. Эти консультации начались еще в апреле 2025 года и продолжаются до сих пор. Иран неоднократно заявлял о своем праве взимать плату за проход судов через пролив, поскольку он несет расходы на обеспечение безопасности и организацию судоходства, и создал специальное Управление по проливам Персидского залива для контроля над артерией и выдачи разрешений. Однако США категорически против введения платы, считая Ормузский пролив международным водным путем, и пригрозили Оману санкциями за содействие введению новой системы сборов, опасаясь подрыва переговорного процесса.
Потенциальная сделка между США и Ираном, помимо вопроса о судоходстве в Ормузском проливе, охватывает широкий спектр вопросов, включая отмену санкций на иранскую нефть, разблокировку замороженных активов Ирана и урегулирование его ядерной программы. Американские власти готовы пойти на компромиссы, чтобы добиться отказа Тегерана от ядерного оружия. Однако отсутствие доверия между сторонами и разногласия по ключевым пунктам, таким как ядерная программа и ситуация в Ливане, усложняют достижение окончательного соглашения. В случае подписания меморандума, Иран обещал не взимать плату за проход через пролив в течение 60 дней, а США обязуются вывести свои войска из приграничных районов с Ираном.