Гендиректор прилетел к приговору

В красноярском суде прошли прения по уголовному делу бывшего гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) «Аэропорты Красноярья» Максима Андраханова. Его обвиняют в получении взяток, растрате и других преступлениях. По версии обвинения, управленец получил в общей сложности 27 млн руб. от поставщиков спецтехники и услуг, оказывая им преференции при заключении контрактов. Гособвинение затребовало для подсудимого 12 лет колонии, имущество экс-гендиректора и его близких стоимостью 100 млн руб. арестовано. Сам фигурант вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Советском райсуде Красноярска прошли прения сторон по уголовному делу 50-летнего Максима Андраханова. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

ФКП «Аэропорты Красноярья» создано в 2012 году путем реорганизации ФГУП «Авиапредприятие "Черемшанка"». Первоначально ФКП управляло имущественными комплексами аэропортов Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск, а также семью посадочными площадками внутрирегиональных авиалиний. Позже в структуру ФКП вошли аэропорты Туры, Ванавары, Байкита, Хатанги и Енисейска.

Арестован господин Андраханов был еще в 2017 году вместе со своим заместителем Олегом Шмаковым. Основанием для возбуждения дела в отношении топ-менеджеров ФКП «Аэропорты Красноярья» послужили материалы ФСБ и МВД. По версии следствия, господин Андраханов в 2014–2017 годах брал взятки от владельцев фирм-партнеров при заключении договоров на поставку спецтехники и оказание услуг, а также за общее покровительство. Взятки, как установило следствие, он брал как деньгами, так и подарками. Например, от одного из коммерсантов он получил портативную электростанцию. Всего, как считают следователи, ему таким образом передали денег и имущества на 27 млн руб. Замгендиректора Шмаков, по версии следствия, получал от поставщика подарки за помощь в победе на аукционах по заключению контрактов.

Следствия выявило и другие эпизоды. В 2015 году, по материалам дела, господин Андраханов организовал хищение порядка 32 млн руб. у авиакомпании «Турухан». На эту сумму, утверждают следователи, авиаперевозчик оплатил ремонт агрегатов воздушных судов, однако выполнены работы фактически не были. Еще один эпизод касался трудоустройства на авиапредприятие так называемых мертвых душ. По версии следствия, в 2016 году господин Андраханов принял на должность инженера свою знакомую, которая фактически занималась управлением принадлежащей ему базой отдыха, расположенной в Хакасии. За 2016–2017 годы ей было выплачено более 400 тыс. руб. средств из бюджета «Аэропортов Красноярья».

В ходе следствия имущество бывшего гендиректора и его родных было арестовано.

В опись попали спорткар Chevrolet Corvette, мотоцикл Harley Davidson, автоприцеп, швейцарские наручные часы Ulysse Nardin, земельный участок в Хакасии и апартаменты в Ялте, а также 4,2 млн руб. и $1,1 тыс. наличными. Общая стоимость арестованных активов составила около 100 млн руб.

Первые полгода господин Андраханов просидел в СИЗО, затем его перевели под домашний арест, а перед окончанием предварительного следствия и вовсе отпустили под подписку о невыезде. При этом свою вину он отрицает.

В ходе прений представитель гособвинения заявил, что вина бывшего гендиректора полностью доказана, и попросил суд назначить ему 12 лет колонии.

Защита, в свою очередь, просила своего клиента оправдать.

Ефим Брянцев