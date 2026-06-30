Почти 500 незаконных рекламных конструкций потребовали демонтировать на Ставрополье

Власти Ставропольского края в 2025 году направили 482 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Как следует из ежегодного аналитического мониторинга состояния конкурентной среды, подготовленного министерством экономического развития региона (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»), работа по выявлению нелегальной наружной рекламы остается одним из ключевых направлений регулирования рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее число предписаний выдано в Пятигорске — 157. Еще 107 незаконных рекламных конструкций выявили в Ставрополе, 53 — в Минераловодском округе, 52 — в Предгорном округе. Предписания также направлялись в Георгиевском, Советском, Кировском, Невинномысском, Андроповском, Буденновском, Кочубеевском и других округах края.

В документе отмечается, что основной проблемой рынка наружной рекламы остается теневой сектор. Органы местного самоуправления на постоянной основе проводят работу по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций, поскольку их размещение без разрешительной документации создает неравные условия для участников рынка.

Кроме того, в 2025 году на территории края состоялось 16 торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Они прошли в Буденновском, Георгиевском и Предгорном округах, Ставрополе, Невинномысске, Лермонтове и Труновском округе.

Отдельно в мониторинге приводится пример вмешательства Ставропольского УФАС. Антимонопольная служба выявила признаки нарушения законодательства при размещении рекламных конструкций на частном здании в Ставрополе. По данным ведомства, владельцы конструкций не получили необходимых разрешений, а комитет градостроительства администрации города не принял мер по их демонтажу, несмотря на отсутствие документов. УФАС выдало муниципалитету предупреждение с требованием направить собственникам рекламных конструкций предписания об их демонтаже. На момент подготовки мониторинга документ находился в стадии исполнения.

Валерий Климов