На Алтае ограничат продажу топлива для борьбы с ажиотажем

В Республике Алтай с 1 июля ограничат продажу топлива в одни руки, сообщил глава региона Андрей Турчак. По его словам, временные меры вводят из-за «искусственного ажиотажа».

Господин Турчак заверил, что резервов топлива в республике достаточно. Однако с 1 июля по 1 сентября власти вводят ограничения:

в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах — в одни руки в сутки будут отпускать не более 30 л бензина и 50 л дизеля;

в остальных муниципальных образованиях — не более 50 л бензина и 100 л дизеля;

отпуск в канистры — сохранено ограничение до 10 л.

Упомянутые меры не касаются служб экстренного реагирования, предприятий жизнеобеспечения, соцучреждений и сельскохозяйственных организаций.

«Прошу жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа и не стремиться закупить топливо впрок»,— сказал Андрей Турчак по итогам заседания регионального правительства.

С конца мая более 30 регионов России ввели ограничения на продажу топлива. Наиболее строгий режим действует в Крыму и Севастополе: там с 21 июня приостановили свободную продажу бензина, полностью переведя АЗС на обеспечение экстренных и государственных служб. О возможном введении лимитов на продажу топлива сегодня предупредили власти Ленобласти. В Пензенской области из-за ситуации с топливом введен режим повышенной готовности.

О последствиях нехватки топлива — в материале «Ъ» «Опять двойка».