В Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива

В Ленинградской области есть запасы топлива, но они «не бесконечные», заявил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, сейчас сами топливные компании принимают решения о введении лимитов на один транспорт. Дальнейшие шаги зависят от запасов и остатков сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнил господин Дрозденко, «ритмичность поставок сейчас ниже обычной». «Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации... Усилили координацию с поставщиками»,— уточнил он.

Александр Дрозденко заверил, что власти также следят за ценами на топливо. Есть «факты завышения», однако у федеральных сетей цены стабильные, заверил он. «Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже»,— добавил губернатор.

28 июня президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом при участии представителей «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Глава государства признал дефицит бензина, но заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность, и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы.

Подробности — в материале «Ъ» «Опять двойка».