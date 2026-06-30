В Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива
В Ленинградской области есть запасы топлива, но они «не бесконечные», заявил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, сейчас сами топливные компании принимают решения о введении лимитов на один транспорт. Дальнейшие шаги зависят от запасов и остатков сырья.
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Как уточнил господин Дрозденко, «ритмичность поставок сейчас ниже обычной». «Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации... Усилили координацию с поставщиками»,— уточнил он.
Александр Дрозденко заверил, что власти также следят за ценами на топливо. Есть «факты завышения», однако у федеральных сетей цены стабильные, заверил он. «Никакой паники не нужно. Но и излишнего оптимизма — тоже»,— добавил губернатор.
28 июня президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом при участии представителей «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Глава государства признал дефицит бензина, но заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность, и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак призвал регионы эффективнее использовать топливные ресурсы.
Подробности — в материале «Ъ» «Опять двойка».
Проблемы с топливом в российских регионах наблюдаются с мая 2026 года и не ограничиваются Ленинградской областью. Например, в Ульяновской области с 25 июня ввели ограничения на продажу топлива (не более 40 л бензина на машину, 100 л дизельного топлива на легковушку и 300 л для грузовиков и автобусов, а также запрет на продажу в тару) для "устранения спекуляций" и стабилизации ситуации. Подобные меры действуют более чем в 20 регионах, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Ситуация с перебоями в поставках топлива и ростом цен уже приводила к локальным дефицитам. В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов объявлял об ограничениях на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92, а в Севастополе вновь ограничили свободную продажу топлива до талонной системы, объясняя это проблемами с логистикой. В августе 2023 года аналитики выявили, что на российском топливном рынке наблюдались проблемы с поставками топлива для грузоперевозчиков в Астраханской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Крыму, что связывали с высокой загруженностью железных дорог в туристический сезон. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.