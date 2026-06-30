Пьянов рассказал о перспективах присоединения WB Банка к ВТБ
ВТБ (MOEX: VTBR) не рассматривает присоединение WB Банка в краткосрочной перспективе. Об этом заявил первый зампрезидента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Дмитрий Пьянов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«На краткосрочном горизонте — нет. Это партнерство. В WB Банке останется доля существующего акционера, присоединение в краткосрочном периоде не будет происходить»,— сказал господин Пьянов на годовом собрании акционеров.
В мае группа Wildberries&Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ приобретет 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. WB Банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным и корпоративным продуктам. В ВТБ назвали клиентскую базу Wildberries «главным золотом» партнерства. Банк намерен завершить сделку по приобретению активов Wildberries в августе.
Стратегическое партнерство между ВТБ и объединенной компанией Wildberries & Russ (РВБ) было анонсировано в конце мая 2026 года и предполагает, что ВТБ приобретет 5% в WB Банке с возможностью увеличения доли. "ВБ Банк" получит доступ к инфраструктуре ВТБ, включая розничные отделения и сеть банкоматов. ВТБ, в свою очередь, получает доступ к обширной клиентской базе Wildberries, которая насчитывает 80 миллионов активных клиентов.
По прогнозам ВТБ, партнерство может принести банку около 10 млрд рублей прибыли в 2026 году, хотя наиболее значимые экономические эффекты ожидаются не ранее 2027 года. При этом ВТБ заявляет, что не планирует получать контрольный пакет в WB Банке.