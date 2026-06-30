Пьянов рассказал о перспективах присоединения WB Банка к ВТБ

ВТБ (MOEX: VTBR) не рассматривает присоединение WB Банка в краткосрочной перспективе. Об этом заявил первый зампрезидента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На краткосрочном горизонте — нет. Это партнерство. В WB Банке останется доля существующего акционера, присоединение в краткосрочном периоде не будет происходить»,— сказал господин Пьянов на годовом собрании акционеров.

В мае группа Wildberries&Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ приобретет 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. WB Банк получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным и корпоративным продуктам. В ВТБ назвали клиентскую базу Wildberries «главным золотом» партнерства. Банк намерен завершить сделку по приобретению активов Wildberries в августе.