В ВТБ назвали клиентскую базу Wildberries «главным золотом» партнерства с RWB

Основная выгода для ВТБ (MOEX: VTBR) от партнерства с RWB (объединенной компании Wildberries&Russ) заключается в доступе к клиентской базе Wildberries. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в эфире Радио РБК.

«Самое главное золото — это огромная клиентская база. 80 миллионов активных клиентов, которые ежемесячно делают покупки на платформе», — пояснил господин Пьянов. Благодаря сотрудничеству ВТБ получает возможность реализовывать продукты и услуги на эту аудиторию в экосистемах RWB. «Это не само собой разумеющееся, это не рыночно. Без партнерства мы бы не смогли добиться доступа к этим возможностям», — подчеркнул зампред ВТБ.

По прогнозам банка, в 2026 году партнерство добавит прибыли около 10 млрд руб., заметил Дмитрий Пьянов. Однако наиболее значимые экономические эффекты от сотрудничества ВТБ ожидает не раньше 2027 года. Зампред также подчеркнул, что банк не планирует превышать миноритарные доли в WB Банке. «Никакого приобретения контроля не произойдет», — заверил господин Пьянов.

26 мая Wildberries&Russ объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ приобретет 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. WB Банк взамен получит доступ к розничным отделениям ВТБ, сети банкоматов, кредитным, инвестиционным, корпоративным продуктам.