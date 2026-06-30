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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.

Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетили, в том числе, президент Владимир Путин, бывший замруководителя президентской администрации Дмитрий Козак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Фотогалерея

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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Перед началом церемонии прощания

Перед началом церемонии прощания

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Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

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Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

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Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

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Сенатор Юрий Борисов (в центре)

Сенатор Юрий Борисов (в центре)

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Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

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Помощник президента России Андрей Фурсенко

Помощник президента России Андрей Фурсенко

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Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

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Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

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Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Церемония прощания

Церемония прощания

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Перед началом церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Традиционно в прощании с государственными деятелями и военнослужащими принимает участие рота почетного караула с оркестром

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Процессию сопровождают представители всех трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Козак и председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

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Сенатор Юрий Борисов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Траурные венки прислали ведомства и спортивные клубы — Сергей Иванов был почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ и активным болельщиком ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Помощник президента России Андрей Фурсенко

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Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин (слева)

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Первый зампред комитета Госдумы России по охране здоровья Бадма Башанкаев

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Слева направо: руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме России Владимир Васильев, генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент ассоциации каскадеров Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на посту во время церемонии

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Оцепление вокруг Центральной клинической больницы (ЦКБ)

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Сенатор Евгений Дитрих (второй справа)

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Церемония прощания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотокорреспонденты у здания ЦКБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Вдова Сергея Иванова Ирина после церемонии

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Министр юстиции России Константин Чуйченко (в центре)

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Сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (в центре)

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова

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Сотрудники полиции во время дежурства на церемонии

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Председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин (в центре)

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Президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков (в центре)

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Церемония прощания

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Вдова Сергея Иванова Ирина (слева), ее сын Сергей (в центре) и президент России Владимир Путин (спиной)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

Смотреть

Сергей Иванов «много сделал для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», отмечал Владимир Путин ранее в телеграмме семье экс-чиновника. «Проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек»,— писал президент.

Фотогалерея

Каким был Сергей Иванов

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Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента &lt;br>На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта &lt;br>На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Сергей Иванов, бывший министр обороны России и спецпредставитель президента, скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Ему был 71 год в январе 2024 года, а в январе 2025 года исполнилось 72 года. Должность главы администрации президента он занимал с 2011 по 2016 год, а с 2016 по февраль 2026 года был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранив место в Совете безопасности.

Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла в Центральной клинической больнице в Москве. На ней присутствовали многие официальные лица, включая президента Владимира Путина, возложившего цветы, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Соболезнования в связи с его кончиной выразили зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, патриарх Кирилл и другие высокопоставленные лица. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс описывала его как "самый надежный канал связи с Владимиром Путиным" и человека, "никогда не обещавшего того, чего не мог выполнить".

Необходимо отметить, что помимо высокопоставленного государственного деятеля Сергея Иванова, в контексте упоминаются и другие люди с таким же именем. Например, ефрейтор Сергей Иванов, погибший в ходе спецоперации в Артемовске 9 июня 2023 года и посмертно награжденный Орденом Мужества, похороненный в Кезском районе Удмуртии. Также упоминается майор МЧС Сергей Иванов, погибший при разминировании в Курской области и похороненный на своей малой родине, и еще один Сергей Иванов, пропавший подросток в Ростове, найденный мертвым. На Северном кладбище похоронен Сергей Иванников, а на Ваганьковском кладбище – Валентин Иванов. Кроме них, есть Сергей Иванов, бывший гендиректор дочернего предприятия «Ростеха», обвиняемый в мошенничестве и заочно арестованный, и младший сын спецпредставителя президента Сергея Иванова с таким же именем, возглавлявший компанию АЛРОСА.

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