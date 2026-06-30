Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
Бывшего министра обороны, спецпредставителя президента Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.
Утром в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурное мероприятие посетили, в том числе, президент Владимир Путин, бывший замруководителя президентской администрации Дмитрий Козак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Сергей Иванов «много сделал для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», отмечал Владимир Путин ранее в телеграмме семье экс-чиновника. «Проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек»,— писал президент.
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Каким был Сергей Иванов
Сергей Иванов, бывший министр обороны России и спецпредставитель президента, скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Ему был 71 год в январе 2024 года, а в январе 2025 года исполнилось 72 года. Должность главы администрации президента он занимал с 2011 по 2016 год, а с 2016 по февраль 2026 года был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранив место в Совете безопасности.
Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла в Центральной клинической больнице в Москве. На ней присутствовали многие официальные лица, включая президента Владимира Путина, возложившего цветы, а также главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Соболезнования в связи с его кончиной выразили зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, патриарх Кирилл и другие высокопоставленные лица. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс описывала его как "самый надежный канал связи с Владимиром Путиным" и человека, "никогда не обещавшего того, чего не мог выполнить".
Необходимо отметить, что помимо высокопоставленного государственного деятеля Сергея Иванова, в контексте упоминаются и другие люди с таким же именем. Например, ефрейтор Сергей Иванов, погибший в ходе спецоперации в Артемовске 9 июня 2023 года и посмертно награжденный Орденом Мужества, похороненный в Кезском районе Удмуртии. Также упоминается майор МЧС Сергей Иванов, погибший при разминировании в Курской области и похороненный на своей малой родине, и еще один Сергей Иванов, пропавший подросток в Ростове, найденный мертвым. На Северном кладбище похоронен Сергей Иванников, а на Ваганьковском кладбище – Валентин Иванов. Кроме них, есть Сергей Иванов, бывший гендиректор дочернего предприятия «Ростеха», обвиняемый в мошенничестве и заочно арестованный, и младший сын спецпредставителя президента Сергея Иванова с таким же именем, возглавлявший компанию АЛРОСА.