Кремль опубликовал телеграмму Путина с соболезнованиями близким Сергея Иванова

Кремль опубликовал телеграмму, в которой президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Господин Путин назвал его «человеком, преданным России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов (слева) и Владимир Путин во время осмотра экспозиции музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе (апрель 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Иванов (слева) и Владимир Путин во время осмотра экспозиции музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе (апрель 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента, господин Иванов «много сделал для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета». «И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья — все кто знал его и кому довелось с ним трудиться. Таким он останется в нашей памяти»,— сказано в телеграмме.

Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер вчера. Ему было 73 года. Владимир Путин в тот же день выразил соболезнования близким господина Иванова.

Сергей Иванов возглавлял Минобороны России с 2001 по 2007 год. В мае 2008-го стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. С августа 2016-го по февраль 2026 года был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он ушел с поста спецпреда по собственному желанию.

Подробности — в материале «Ъ» «Самый человечный Иванов».