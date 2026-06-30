Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Владимир Путин во вторник посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», — сказал господин Песков.

Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.