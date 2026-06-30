Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Владимир Путин во вторник посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», — сказал господин Песков.
Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.
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Каким был Сергей Иванов
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