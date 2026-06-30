Набиуллина и Колокольцев посетили прощание с Сергеем Ивановым в ЦКБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина посетила церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. Также в московскую Центральную клиническую больницу, где проходит траурное мероприятие, прибыли помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (в центре) и бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (в центре) и бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в ЦКБ приезжал Владимир Путин. Он возложил цветы и пообщался с семьей Сергея Иванова.

Экс-министр обороны умер 26 июня на 74-м году жизни. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.