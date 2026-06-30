Набиуллина и Колокольцев посетили прощание с Сергеем Ивановым в ЦКБ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина посетила церемонию прощания с бывшим министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. Также в московскую Центральную клиническую больницу, где проходит траурное мероприятие, прибыли помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина (в центре) и бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак (слева)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ранее в ЦКБ приезжал Владимир Путин. Он возложил цветы и пообщался с семьей Сергея Иванова.
Экс-министр обороны умер 26 июня на 74-м году жизни. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.
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Каким был Сергей Иванов
Сергей Иванов был одним из ближайших соратников Владимира Путина. Их знакомство началось в ленинградском управлении КГБ в 1976-1977 годах, где они работали в одном подразделении. Путин неоднократно называл Иванова человеком, которому доверяет, и соратником, преданным России. Иванов занимал ключевые посты в российском руководстве, включая секретаря Совета безопасности, министра обороны (став первым гражданским министром обороны в современной истории России), вице-премьера и руководителя администрации президента. В середине 2000-х он также рассматривался как один из возможных преемников Владимира Путина на посту президента.
В августе 2016 года Сергей Иванов был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранив при этом постоянное место в Совете безопасности. На этом посту он проработал до февраля 2026 года, когда, по словам Дмитрия Пескова, покинул его по собственному желанию. 16 февраля 2026 года Владимир Путин исключил Сергея Иванова и из состава Совета безопасности. Иванов находился в санкционных списках ряда стран.