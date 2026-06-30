Euroclear оспорил решение по иску ЦБ в бельгийском суде
Депозитарий Euroclear подал иск в бельгийский суд против Банка России (ЦБ), чтобы заблокировать взыскание 18,2 трлн руб. за блокировку активов регулятора, сообщает бельгийское издание L'Echo. В регуляторе подтвердили ТАСС, что знают об иске и разрабатывают линию защиты.
По информации L'Echo, Euroclear попросил суд выдать постановление, которое не допустит взыскания средств по решению Арбитражного суда Москвы. В своем иске депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела. Как утверждает Euroclear, решение по нему уполномочен принимать только бельгийский суд. Юрист депозитария назвал процесс в московском суде несправедливым.
15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая московский суд постановил решение о взыскании исполнить немедленно. В июне суд отклонил иск Euroclear об обжаловании немедленного взыскания и ходатайство о приостановке исполнительного производства.
Иск Банка России к Euroclear о взыскании убытков в размере 18,2 трлн рублей был подан в Арбитражный суд Москвы в декабре 2025 года. Сумма иска включает заблокированные активы, средства ЦБ и упущенную выгоду от них. Большая часть замороженных активов Банка России, общая сумма которых составляет около 210 млрд евро, находится в бельгийском депозитарии Euroclear после введения санкций Евросоюза в феврале 2022 года. ЕС планирует бессрочно заблокировать эти средства для дальнейшего кредитования Украины, что стало одной из причин иска ЦБ.
Euroclear, в свою очередь, выражал готовность оспаривать подобные решения, так как считает конфискацию активов противоречащей международному праву, что может привести к сокращению иностранных инвестиций в еврозону. Ранее Euroclear уже пытался добиваться передачи исков российских инвесторов в бельгийские суды, оспаривая юрисдикцию российских инстанций, но эти ходатайства были отклонены.
Это не первый случай, когда Euroclear выступает ответчиком в российских судах. С осени 2022 года инвесторы активно подают иски к европейским депозитариям, оспаривая блокировку активов. В российских судах уже было зарегистрировано около 140 исков к Euroclear от различных истцов, включая Транскапиталбанк, УК «Первая», МТС Банк и банк «Санкт-Петербург». Последний стал первой российской финансовой организацией, выигравшей дело против Euroclear в зарубежном суде.