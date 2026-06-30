Euroclear оспорил решение по иску ЦБ в бельгийском суде

Депозитарий Euroclear подал иск в бельгийский суд против Банка России (ЦБ), чтобы заблокировать взыскание 18,2 трлн руб. за блокировку активов регулятора, сообщает бельгийское издание L'Echo. В регуляторе подтвердили ТАСС, что знают об иске и разрабатывают линию защиты.

По информации L'Echo, Euroclear попросил суд выдать постановление, которое не допустит взыскания средств по решению Арбитражного суда Москвы. В своем иске депозитарий утверждает, что российский суд не имел юрисдикции для рассмотрения этого дела. Как утверждает Euroclear, решение по нему уполномочен принимать только бельгийский суд. Юрист депозитария назвал процесс в московском суде несправедливым.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов регулятора. 26 мая московский суд постановил решение о взыскании исполнить немедленно. В июне суд отклонил иск Euroclear об обжаловании немедленного взыскания и ходатайство о приостановке исполнительного производства.