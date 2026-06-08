Суд отклонил апелляцию Euroclear на немедленное взыскание €200 млрд по иску ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бельгийского депозитария Euroclear на решение о немедленном взыскании €200 млрд по иску Банка России. Это следует из данных в картотеке суда.

€200 млрд — это общий размер ущерба, который, по оценке ЦБ, был нанесен Банку России из-за блокировки активов регулятора в Euroclear. Они были заморожены после введения санкций Евросоюза в отношении России в 2022 году.

В декабре 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear убытки, связанные с блокировкой активов. Суд удовлетворил иск 15 мая, затем обратил решение к немедленному исполнению. Euroclear обжаловал решение о немедленном взыскании.

Подробнее — в материале «Погоня за замороженным».