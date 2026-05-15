Суд в Москве удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на €200 млрд
Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (примерно 18,2 трлн руб.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юристов бельгийской организации. Они пообещали оспорить решение.
Сумма в €200 млрд — это общий размер ущерба, который, по оценке Банка России, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора. Цифра складывалась из реального ущерба (€181,4 млрд) и упущенной выгоды (€18,6 млрд).
«Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений», — отмечается в заявлении юристов Euroclear. Иск ЦБ был подан 12 декабря 2025 года. Заседания суда проходили в закрытом режиме.