Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке исполнительного производства по иску ЦБ

Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому депозитарию Euroclear, который просил отменить принудительное взыскание €200 млрд по иску Банка России (ЦБ). Заседание проходило в закрытом режиме, передает «РИА Новости».

3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист на взыскание порядка €200 млрд с Euroclear. Депозитарий на следующий день направил в суд ходатайство о приостановке исполнительного производства. На заседании 18 июня суд его отклонил.

€200 млрд — это общая сумма ущерба, который, по оценке ЦБ, нанес Euroclear при блокировке активов регулятора в 2022 году. В декабре 2025 года Банк России подал иск к депозитарию, потребовав взыскать убытки. Суд удовлетворил иск 15 мая, а в конце месяца обратил решение к немедленному исполнению.