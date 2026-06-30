В июле автобусы между Петербургом и Петрозаводском отменят из-за нехватки пассажиров

В июле 2026 года будет временно приостановлено автобусное сообщение по маршруту № 9248 «Санкт-Петербург — Петрозаводск». Об этом сообщили в официальном сообществе автовокзала Петрозаводска со ссылкой на данные перевозчика АО «СОВАВТО-С.ПЕТЕРБУРГ». Как рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании, решение связано с малым числом пассажиров на маршруте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевозчик приостановит движение автобусов по маршруту Петербург — Петрозаводск

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Перевозчик приостановит движение автобусов по маршруту Петербург — Петрозаводск

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы бы рады возить людей, но число желающих ехать в Петрозаводск на автобусе не очень большое»,— рассказали в компании.

Ограничения будут действовать с 1 по 31 июля включительно. В этот период рейсы по маршруту выполняться не будут.

Матвей Николаев