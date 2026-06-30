Дело главреда Baza Трифонова поступило в Савеловский суд Москвы
Савеловский суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяны Лукьяновой. Журналистов обвиняют в покупке служебной информации у полицейских.
Главред Baza Глеб Трифонов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Дата начала судебного следствия не назначена. «Материал зарегистрирован в отношении Трифонова Г. А. и Лукьяновой Т. В., обвиняемых в по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток организованной группой) и по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток организованной группой в крупном размере)»,— указано в карточке дела (цитата по ТАСС).
По версии следствия, Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова передали взятки примерно на 300 тыс. руб. полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Оба сотрудника Baza признали вину, с сентября 2025 года они находятся под домашним арестом. 3 июня суд в Москве приговорил к пяти годам колонии одного из получателей взяток: бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева.
Подробности дела — в материале «Ъ» «Журналистов вернули на Baza».
Уголовное дело в отношении Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой, обвиняемых в даче взяток полицейским, является частью более широкой серии расследований, начатых в 2025 году. Эти расследования касаются как сотрудников правоохранительных органов, так и журналистов, обменивавших информацию на деньги. Ранее, в июне 2025 года, был задержан главный редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров по аналогичному обвинению в даче взятки полицейскому за оперативные сводки.
Впервые в современной российской истории был арестован главный редактор информационного ресурса с крупной аудиторией по обвинению в коррупции. Следователи отмечали, что Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова могли получать служебную информацию от сотрудников МВД из трех регионов. Изначально действия полицейских квалифицировались как превышение должностных полномочий, но затем были переквалифицированы на получение взятки. Сами журналисты заявляли, что не задавали вопросы, которые могли бы скомпрометировать их источники.