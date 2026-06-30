Дело главреда Baza Трифонова поступило в Савеловский суд Москвы

Савеловский суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяны Лукьяновой. Журналистов обвиняют в покупке служебной информации у полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главред Baza Глеб Трифонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Главред Baza Глеб Трифонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дата начала судебного следствия не назначена. «Материал зарегистрирован в отношении Трифонова Г. А. и Лукьяновой Т. В., обвиняемых в по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток организованной группой) и по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток организованной группой в крупном размере)»,— указано в карточке дела (цитата по ТАСС).

По версии следствия, Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова передали взятки примерно на 300 тыс. руб. полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Оба сотрудника Baza признали вину, с сентября 2025 года они находятся под домашним арестом. 3 июня суд в Москве приговорил к пяти годам колонии одного из получателей взяток: бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Журналистов вернули на Baza».