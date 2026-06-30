В Румынии нашли фрагменты сбитого в апреле беспилотника

В уезде Тулча на юго-востоке Румынии были обнаружены фрагменты беспилотника. По данным румынского Минобороны, это дрон, сбитый в апреле. Ведомство утверждает, что БПЛА был российским.

Согласно пресс-релизу министерства, беспилотник был со взрывчаткой. Группа специалистов провела контролируемый подрыв БПЛА «в специально подготовленном месте».

«Предварительные данные, полученные в результате оценок специалистов, указывают на то, что фрагменты принадлежат беспилотнику, использованному в атаках России на украинскую портовую инфраструктуру в апреле 2026 года»,— рассказали в министерстве.

По данным ведомства, в 2026 году зафиксировано 15 случаев несанкционированного проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии. В 14 случаях на территории страны были обнаружены дроны или их фрагменты.

В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоэтажку в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной. В доме начался пожар, пострадали четыре человека. По словам главы МИД Румынии Оаны Цойу, беспилотник был российским. Генконсульство России в Констанце было закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата. В ответ Россия решила закрыть консульство Румынии в Санкт-Петербурге.