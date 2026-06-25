Россия закроет консульство Румынии в Петербурге

МИД России вызвал посла Румынии в РФ Кристиана Истрате. Ему сообщили о закрытии консульства республики в Санкт-Петербурге. Генконсул Румынии объявлен персоной нон грата.

«Мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata»,— указано в сообщении МИД России.

Румыния закрыла генконсульство России в Констанце в конце мая после инцидента с БПЛА. 29 мая беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в румынском Галаце неподалеку от границы с Украиной. Четыре человека пострадали. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон сбили украинские силы ПВО. Румынские власти возложили ответственность на Россию.