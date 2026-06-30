Угольные компании до конца года вернут в бюджет более 50 млрд рублей

До конца 2026 года угольные компании вернут в федеральный бюджет 53 млрд руб., полученные по рассрочке на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Это следует из материалов Минэнерго на семинаре «Будущее угля».

По данным ведомства, право на отсрочку в размере 75 млрд руб. получили 138 организаций. 86 организаций разработали программы повышения эффективности и получили рассрочку в объеме 53 млрд руб.

С 2025 года для предприятий угольной отрасли действует отсрочка выплаты НДПИ и социальных налогов. Также до 1 декабря введена беспроцентная рассрочка по накопленным долгам. В апреле Минэнерго говорило, что не планирует принимать дополнительные меры поддержки российской угольной промышленности. Глава ведомства Сергей Цивилев рассказал, что те угольные компании, которые не смогли выдержать текущую экономическую ситуацию, будут ликвидированы.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Электроэнергии не хватает на топливо».