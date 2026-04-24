Электроэнергии не хватает на топливо

Ведомства прорабатывают вопрос учета возросших затрат на уголь для ТЭС в тарифах на электроэнергию по регулируемым договорам (РД). В ФАС отмечают, что мера не отразится на тарифах для населения, Минэнерго считает необходимым рассмотреть ее ценовые последствия, а Минэкономики не поддерживает пересмотр базы затрат в тарифах и ее индексацию. Хотя формально учитывать выпадающие расходы в цене РД необязательно, из-за роста затрат на топливо мера может быть оправдана, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Профильные ведомства обсуждают вопрос формирования тарифов на электроэнергию и мощность, поставляемую тепловыми станциями на оптовый рынок электроэнергии по РД с учетом экономически обоснованных затрат на топливо, сообщили “Ъ” в ФАС. Минэнерго после рассмотрения проекта доклада для правительства направило свои комментарии в ФАС, считая важным доработать документ. Это следует из письма замминистра Петра Конюшенко от 7 апреля, опубликованного в Telegram-канале «СоветБезРынка».

Как следует из письма, министерство просит дополнить проект доклада оценкой от ФАС финансово-экономического состояния компаний с учетом накопленных выпадающих доходов, которые сформировались из-за несоответствия фактических цен на топливо прогнозным при установлении тарифов РД и прибыли от продажи электроэнергии по свободным ценам на рынке на сутки вперед (РСВ).

По мнению Минэнерго, следует также проанализировать ценовые последствия такой меры и возможный рост перекрестного субсидирования — доплаты бизнеса за низкие тарифы для населения, с увеличением которых регуляторы пытаются бороться. Сейчас темпы роста тарифов на электроэнергию для населения ограничены прогнозом социально-экономического развития. В 2026 году ожидаемый рост конечной цены электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий составит 11,3%, в 2027 году — 8,6%, в 2028-м — 9,1%. Минэнерго считает необходимым указать, требуется ли необходимость дополнительной индексации тарифов для населения в прогнозе в случае учета топливных затрат.

Позицию по проекту также направило Минэкономики, как пишет директор департамента секторов экономики Михаил Каминский, ФАС уже утверждены методические указания по установлению индикативных цен на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий. Это позволяет учесть рыночную стоимость производства электроэнергии в тарифах РД. Поэтому пересмотр базы затрат, учитываемых в тарифах на электроэнергию по РД, Минэкономики считает нецелесообразным. Там считают, что, если решение об индексации базы будет положительным, стоит предусмотреть ограничение роста цен на электроэнергию по регулируемым договорам соответствующими ценами на РСВ, на мощность — ценами конкурентного отбора мощности.

Основная часть угольных ТЭС сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее вопрос компенсации выпадающих расходов на топливо был связан в основном с убытками, которые из-за роста цен на уголь несли ТЭЦ «РусГидро» в регионе. Регуляторы ограничивали объем расходов компании на покупку топлива, но фактические расходы не совпадали с заложенными в тарифе из-за продажи угля по свободным ценам.

В «РусГидро» сообщили “Ъ”, что цены на электроэнергию по регулируемым договорам должны учитывать все затраты на ее производство. Тепловые электростанции Объединенной энергосистемы Востока вошли в рынок лишь в 2025 году, пока для них эта проблема незначима, говорят в компании.

В Минэнерго и Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”. В ФАС пояснили “Ъ”, что тарифы устанавливаются в соответствии с прогнозом социального-экономического развития РФ и вопрос не затронет тарифы для населения. Они, как и прежде, будут устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что формально учет выпадающих расходов в цене РД не предусмотрен, но сам принцип поставки электроэнергии по РД предполагает компенсацию поставщику экономически обоснованных затрат. Фактическая цена на уголь, по его словам, существенно отличается от учтенных в РД значений, особенно в свете отсутствия индексации РД в отдельные периоды (в 2012, 2014, 2015 годах). Исходя из этого, дополнительная индексация для угольных станций, очевидно, оправдана, считает эксперт.

Анна Тыбинь