Курорт «Архыз» во время трехдневного забега посетили более 5 тысяч туристов

Более 5 тыс. гостей посетили всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за три дня проведения традиционного высокогорного забега. Турпоток по сравнению с аналогичными показателями 2025 года увеличился на 10%, сообщили а пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Архыз» Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Как отметил генеральный директор «Архыз» Роман Киранчук, фестиваль горного бега Arkhyz Wild Trail – одно из посещаемых мероприятий курорта. Число участников и зрителей высокогорного забега растет ежегодно.

Участники гонки состязались на маршрутах разного уровня сложности среди горных вершин и озер. Забеги проводились на дистанции от 15 км до 60 км, а также были организованы три стадийные гонки, где нужно было бежать два дня подряд. Массовый забег поддержали 900 человек, в том числе Александр Панжинский — российский лыжник, серебряный призер Олимпиады 2010 года в Ванкувере, отметили в пресс-службе.

Сергей Емельянов