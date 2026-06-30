Глава МИД Финляндии: ЕС не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине
Евросоюз (ЕС) не придерживается нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, потому что поддерживает Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, ЕС не нужно «отчаянно стремиться к миру», вопреки ситуации.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
Фото: Marius Burgelman / AP
«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину и хотим защитить свободу нашего континента»,— сказала министр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В мае власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной. 23 июня глава МИД Финляндии заявила о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.
Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Евросоюз не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине и не является нейтральной стороной, поскольку поддерживает Украину, отражает общую позицию Финляндии, которая неоднократно высказывалась против спешных мирных переговоров, если они не соответствуют интересам Европы и не гарантируют прочного мира. Финляндия настаивает на необходимости согласовать цели и план действий ЕС перед диалогом с Россией, а также подчеркивает, что переговоры касаются не только Украины, но и безопасности всей Европы. Ранее Валтонен заявляла, что России необходимо демонстрировать силу и сохранять санкции после завершения конфликта, чтобы принудить её к переговорам.
Идея о назначении спецпредставителя ЕС для диалога с Россией по украинскому урегулированию появилась в начале мая, после того как Вашингтон заявил о намерении взять паузу. Европейские страны хотят избежать ситуации, при которой США и Россия договорятся о чём-либо «за их спиной». Однако, среди стран ЕС существуют разногласия относительно того, нужен ли такой переговорщик вообще, и кто им должен быть. Некоторые считают, что роль посредника подразумевает нейтралитет, что противоречит позиции поддержки Украины. Россия, в свою очередь, заявляет, что ЕС пока не готов быть посредником, поскольку выдвигает неприемлемые условия и предпочитает концентрироваться на продолжении конфликта, а не на мирных переговорах.