Глава МИД Финляндии: ЕС не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине

Евросоюз (ЕС) не придерживается нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, потому что поддерживает Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, ЕС не нужно «отчаянно стремиться к миру», вопреки ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Финляндии Элина Валтонен

Фото: Marius Burgelman / AP Глава МИД Финляндии Элина Валтонен

Фото: Marius Burgelman / AP

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину и хотим защитить свободу нашего континента»,— сказала министр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В мае власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной. 23 июня глава МИД Финляндии заявила о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.