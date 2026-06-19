Лавров: для диалога с Россией Европе нужно восстановить доверие
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для возобновления диалога между Россией и Европой необходимо восстановить доверие, которое было подорвано действиями западных стран после холодной войны.
«Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов»,— написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» (цитата по сайту МИД).
Как добавил министр, диалог нельзя возобновить при помощи ультиматумов «наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня». Речь идет о заявлении по итогам переговоров Великобритании, Франции, Германии и Украины. В числе условий для достижения мира предложено немедленное прекращение огня, сохранение замороженных российских активов в Европе до выплаты репараций. Отправной точкой для переговоров о территориях может стать линия фронта на момент остановки боевых действий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Евротройка, куда несешься ты».
Заявление Сергея Лаврова о необходимости восстановления доверия для диалога с Европой не является новым в рамках российской внешней политики. Ранее он уже подчёркивал, что Россия открыта к диалогу с Западом при условии признания территориальных реалий, закрепленных в конституции РФ. Однако, по его словам, Европа выбрала путь войны с РФ, и официальных обращений о встрече с президентом РФ не поступало. МИД России заявлял, что европейские страны не готовы к посредничеству из-за их явной поддержки Украины и выдвижения неприемлемых для РФ условий.
В целом, российский МИД считает, что Запад использует переговоры как «обманную тактику, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии», пытаясь "подморозить" конфликт без устранения его первопричин. Европейские страны в свою очередь заявляли, что не могут быть нейтральными посредниками, поскольку находятся на стороне Украины и защищают свои интересы безопасности. При этом, несмотря на риторику об отсутствии готовности к диалогу, ранее в феврале 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал к налаживанию баланса в отношениях.