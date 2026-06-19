Лавров: для диалога с Россией Европе нужно восстановить доверие

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для возобновления диалога между Россией и Европой необходимо восстановить доверие, которое было подорвано действиями западных стран после холодной войны.

«Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов»,— написал господин Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» (цитата по сайту МИД).

Как добавил министр, диалог нельзя возобновить при помощи ультиматумов «наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня». Речь идет о заявлении по итогам переговоров Великобритании, Франции, Германии и Украины. В числе условий для достижения мира предложено немедленное прекращение огня, сохранение замороженных российских активов в Европе до выплаты репараций. Отправной точкой для переговоров о территориях может стать линия фронта на момент остановки боевых действий.

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