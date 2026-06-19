Фон дер Ляйен заявила о необходимости вернуться к переговорам с Россией
Сейчас подходящее время для ЕС, чтобы подготовиться к новым переговорам по Украине с Россией. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с лидерами европейских стран, передает Euronews.
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Yves Herman / Reuters
Во время выступления глава ЕК отметила, что санкции в отношении России работают. По ее словам, на это указывает ряд экономических показателей, «свидетельствующих о том, что российская экономика выдыхается, а инфляция растет». Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Украина должна быть движущей силой переговорного процесса.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Он подчеркнул, что для возобновления контактов Евросоюз должен понять, что контакты с Россией нужно вести не «с позиции силы».
Заявления о необходимости переговоров по урегулированию конфликта на Украине звучат на фоне уже продолжающегося «закулисного переговорного процесса» между Россией и европейскими странами, а также в условиях сохраняющихся разногласий внутри ЕС по поводу полномочий потенциальных переговорщиков. Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, совместно с Украиной разрабатывают план мирных переговоров, стремясь не допустить затягивания конфликта. Эти усилия направлены также на то, чтобы предотвратить возможное заключение сделки между США и Россией без участия Европы.
В то же время, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но при условии учета «реалий на земле» и отказа от посредничества Европы, мотивируя это тем, что посредничество предполагает нейтралитет, которым ЕС не обладает. Важным аспектом в позиции РФ является также неприятие превращения Евросоюза в военный блок. Заявления об усилении санкционного давления на Россию регулярно сопровождают обсуждения переговоров, при этом Киев активно предлагает Евросоюзу новые меры по изоляции Москвы, включая конфискацию российских активов.
Ранее украинские социологи фиксировали рост числа сторонников дипломатического пути завершения боевых действий. Москва заявляла, что не отказывалась от переговоров, но отмечала, что Киев вышел из переговорного процесса в мае 2022 года по указанию США. В Кремле подчеркивали, что РФ не препятствует возвращению европейских стран к диалогу.
Тем не менее, в ЕС нет единой позиции по этому вопросу. Немецкие власти, например, заявляли, что не видят признаков готовности России к отводу войск. С другой стороны, дискуссии по новым пакетам санкций в отношении России становятся все более напряжёнными внутри Евросоюза.