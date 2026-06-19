Фон дер Ляйен заявила о необходимости вернуться к переговорам с Россией

Сейчас подходящее время для ЕС, чтобы подготовиться к новым переговорам по Украине с Россией. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с лидерами европейских стран, передает Euronews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Во время выступления глава ЕК отметила, что санкции в отношении России работают. По ее словам, на это указывает ряд экономических показателей, «свидетельствующих о том, что российская экономика выдыхается, а инфляция растет». Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что именно Украина должна быть движущей силой переговорного процесса.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с ЕС. Он подчеркнул, что для возобновления контактов Евросоюз должен понять, что контакты с Россией нужно вести не «с позиции силы».