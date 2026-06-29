В Свердловской области из-за затяжных дождей затопило семь мостов

В Свердловской области из-за затяжных дождей и подъема уровня рек затопило семь низководных мостов и один участок автодороги. Из-за дождевого паводка временно нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Последствия паводка зафиксированы в поселке Подгарничный (Серовский муниципальный округ), Байкаловском муниципальном районе, Туринском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе, Бисертском городском округе, селе Николо-Павловское, Нижних Сергах и поселке Доломитовый.

По данным департамента, в населенных пунктах, где ограничено сообщение, сформированы запасы продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости, работает устойчивая телефонная связь.

По поручению губернатора Дениса Паслера главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. На гидротехнических сооружениях региона организовано круглосуточное наблюдение. «Организованы пункты временного размещения людей на случай ухудшения ситуации. Стянута техника. Главы муниципалитетов работают на местах»,— говорится в сообщении.

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Полина Бабинцева