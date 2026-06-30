Галузин: Украина перешла от угроз Белоруссии к инициированию терактов
Украина перешла от словесных угроз Белоруссии к терактам, ударив по автобусу с детской белорусской футбольной командой в Брянской области, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект, на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям»,— сказал замминистра иностранных дел в интервью RTVI.
Господин Галузин также выразил солидарность с заявлением МИД Белоруссии по поводу удара. Внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовало объяснений.
17 июня под удар украинского БПЛА в Брянской области попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождающая, пострадали восемь человек, среди которых — шесть детей. Российский СК возбудил уголовное дело о теракте.
Инцидент с автобусом в Брянской области, в результате которого погибла сопровождающая и пострадали дети, расследуется как террористический акт как Следственным комитетом России, так и Следственным комитетом Белоруссии. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого, вручил ноту протеста и потребовал от украинской стороны «исчерпывающих объяснений» произошедшего, назвав инцидент бесчеловечным террористическим актом. Белорусская сторона также инициировала внеочередное заседание постпредов СНГ и обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить теракт и настаивать на международном расследовании. Россия поддержала этот запрос.
Ранее российские власти уже сталкивались с предполагаемыми терактами на своей территории, в том числе в Брянской и Курской областях. Например, в мае-июне 2025 года произошли подрывы на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях, которые Следственный комитет России квалифицировал как теракты, предполагая причастность спецслужб Украины. В июле 2023 года гражданин России и Украины Сергей Белавин был приговорен к 22 годам строгого режима за подрыв железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года, который он совершил по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В марте 2023 года МИД РФ задавался вопросом о причастности США и стран НАТО к терактам в Брянской области, поскольку атаки совершались «из натовского оружия».