Галузин: Украина перешла от угроз Белоруссии к инициированию терактов

Украина перешла от словесных угроз Белоруссии к терактам, ударив по автобусу с детской белорусской футбольной командой в Брянской области, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект, на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям»,— сказал замминистра иностранных дел в интервью RTVI.

Господин Галузин также выразил солидарность с заявлением МИД Белоруссии по поводу удара. Внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовало объяснений.

17 июня под удар украинского БПЛА в Брянской области попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождающая, пострадали восемь человек, среди которых — шесть детей. Российский СК возбудил уголовное дело о теракте.