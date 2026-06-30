От малого народа — к большой России

Небольшое село Винницы в Подпорожском районе Ленинградской области уже более полувека носит статус «столицы вепсской культуры». Здесь занимаются сохранением обычаев и традиций малочисленного народа, когда-то широко населявшего регион: проводят старинные праздники и этнофестивали, устраивают тематические экскурсии и лекции. Центром этой работы является «Вепсария» — общественная организация вепсской национальной культуры, недавно в очередной раз ставшая лауреатом гранта губернатора Ленобласти «#КОМАНДА 47» в номинации «Единство народов России». О том, как она появилась, какой путь прошла и как планирует развиваться в будущем, Social Report рассказала ее председатель Мария Лапикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

SOCIAL REPORT: Мария Михайловна, как и когда в принципе началась работа по возрождению вепсской культуры в регионе? Как было принято решение основать собственную общественную организацию?

МАРИЯ ЛАПИКОВА: Возрождение вепсской культуры у нас в селе Винницы началось довольно давно — примерно с конца 1980-х годов. Этому предшествовал длительный, практически полувековой перерыв. Тем не менее к 2013 году, когда появилась наша организация, удалось сделать достаточно много. Благодаря работе Надежды Михайловны Ковальской, заслуженного работника культуры России, и ее коллег-единомышленников в 1987 году прошел первый в новую эпоху старинный вепсский праздник «Древо жизни». Затем стали появляться творческие фольклорные коллективы. И как итог долгой и кропотливой работы был создан Вепсский центр фольклора. То есть существовала хорошая крепкая база, которую нужно было только поддерживать и развивать.

Поводом же для создания «Вепсарии» стало изменение государственной политики в отношении общественных организаций — им разрешили наравне с государственными учреждениями привлекать финансы из бюджетов разных уровней. Мы подумали, что это могло бы стать хорошим подспорьем для нашей работы. К тому же параллельно с культурными вопросами мы на тот момент активно занимались вопросами социальными: помогали людям оформлять статус представителей коренного малочисленного народа, до сих пор поднимаем вопрос о возвращении досрочной пенсии вепсскому народа и так далее. Понятно, что у общественной организации полномочий и представительского веса здесь явно больше. Так что это тоже стало для нас дополнительным стимулом.

SR: Довольно часто непосвященные люди задаются вопросом, зачем вообще сохранять культуру и историю малочисленных народов за пределами энциклопедий и этнографических трудов? Как бы вы сами на этот вопрос ответили?

М. Л.: Я сама родилась в Винницах, здесь родились и выросли мои бабушки и дедушки, которые также являлись вепсами. И вот уже более двадцати лет я занимаюсь сохранением истории, культуры и обычаев нашего малого народа. Так что, если говорить про меня лично, то это, наверное, дело чести — какими бы громкими эти слова кому ни показались.

Если же говорить в целом, то, помимо главной и очевидной задачи, мы видим еще и задачу внести свой вклад в сохранение культурного разнообразия народов России в целом. На территории нашей страны проживало и проживает до сих пор огромное количество самых разных этносов. И у каждого — свой язык, свое мироустройство, легенды, история, кулинарные традиции. И вот из этого богатейшего мозаичного полотна выстраивается наш общий культурный код.

SR: С какими основными трудностями вы сталкиваетесь в своей работе?

М. Л.: Пожалуй, одна из наиболее серьезных и распространенных проблем — искажение исторической действительности. Особенно ярко она проявляется в последние годы, когда в масштабах страны возник новый всплеск всеобщего интереса к культуре малочисленных коренных народов. Поэтому мы еще с того момента, как вся эта работа была поставлена «на поток», решили, что будем придерживаться строго научного подхода. Если мы публикуем чьи-то воспоминания, то всегда указываем, чьи они: например, такой-то вот бабушки из такой-то вот деревни. Если даем какие-то исторические факты на наших лекциях или экскурсиях, то всегда подкрепляем их ссылками на соответствующую литературу. Только так, на мой взгляд, можно действительно говорить о сохранении культурного наследия в его первозданном и неизменном виде.

SR: Занимаетесь ли вы тиражированием вашего подхода — например, среди иных организаций, которые занимаются сохранением культуры и истории других коренных народов?

М. Л.: Мы часто бываем на разных общих мероприятиях, встречаемся с представителями финно-угорских и других коренных малочисленных народов, обмениваемся информацией. Причем это процесс обоюдный: мы не только чем-то делимся от себя, но и что-то перенимаем от других. Например, очень интересная находка пришла к нам из Республики Коми. Там такие же энтузиасты развернули проект по созданию настольных игр на родном коми языке — детских ходилок, логических задачек. В эти игры играют дети в школах, семьях, компаниях друзей. У нас пока такого нет. Но, думаю, мы возьмем эту идею на вооружение и когда-нибудь, возможно, развернем подобный проект уже у нас в Ленобласти.

SR: Какую поддержку вам оказывает правительство Ленинградской области? И, в частности, какие новые возможности открыло для вас участие в губернаторском гранте?

М. Л.: Поддержка без преувеличения огромная, причем на самых разных уровнях. Больше и плотнее всего мы сотрудничаем с комитетом по местному самоуправлению, поскольку в его юрисдикцию входят, в том числе, вопросы национальной политики. Ежегодно с его помощью мы проводим наш главный межрегиональный вепсский праздник «Древо жизни», который в следующем году, к слову, отметит юбилей — мы будем устраивать его в сороковой раз. Комитет по культуре и туризму с нами всегда сотрудничает. В последние годы мы еще и стали принимать участие в разнообразных грантовых конкурсах — в том числе по линии губернатора. Благодаря этому уже дважды удалось провести Подпорожский слет Дедов Морозов с участием команд из разных районов Ленинградкой области — большое и яркое мероприятие с ярмаркой народных промыслов, мастер-классами, национальной кухней, традиционными новогодними забавами и многим, многим другим. А в 2023 году мы устроили для учеников Винницкого образовательного центра квест «Предков заветы не развеют ветры», в программу которого вошли восемь тематических площадок — от вепсских мифов и легенд до национальных костюмов, кухни, праздников, песенного и танцевального творчества и многого другого. Сейчас на средства гранта губернатора Ленинградской области планируем реализовать проект «Медиаразведка вепсского леса». В июле-августе пригласим команду блогеров посетить наше вепсское поселение, познакомиться с местной культурой и рассказать о ней на своих площадках.

SR: Сегодня в России растущим спросом пользуется внутренний туризм — и в том числе туризм этнографический. Могут ли вепсская культура в целом и Вепсский центр фольклора в частности создать новую точку притяжения для туристов в Ленинградской области?

М. Л.: Мы уже стали точкой притяжения. На сегодняшний день мы ежегодно принимаем не менее тысячи туристов. Причем едут к нам со всей России: из Самарской и Тульской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, с Камчатки, с Ямала, из других дальних регионов. На территории Винницкого сельского поселения успешно работает клуб авторских путешествий «Лес и ветер» во главе с Анастасией и Ильей Желтяковыми, которые объединили вокруг себя краеведов, неравнодушных жителей, вепсских хозяек и разработали туристские маршруты по нашему вепсскому поселению и по Подпорожскому району в целом.

SR: Что, на ваш взгляд, главным образом привлекает туристов? И как развить эти аспекты?

М. Л.: Мы с коллегами не раз задавались этим вопросом и пришли к довольно нетипичным выводам: привлекают люди. Очень многие туристы говорят, что самым важным и приятным для них оказывается то, что экскурсии для них проводит не специально нанятый персонал, а непосредственные носители языка и культуры. Они придерживаются тех традиций и обычаев, которые упоминают, рассказывают детям те же сказки, прекрасно знают все предметы в музейной экспозиции, потому что или сами этим пользовались, или это делали их бабушки и дедушки. Так что турист получает не просто какой-то исторический материал, а живое общение и возможность по-настоящему окунуться в новую для себя культуру.

Ну и, конечно, большую роль играет многогранность туристических программ. Это и архитектурный туризм, и гастрономический, и культурный, и этнографический, и просто природный. В рамках одной поездки человек может закрыть все свои потребности и удовлетворить любой интерес.

В общем-то, единственное, что нас пока ограничивает,— до нас нелегко добраться. 350 км от Санкт-Петербурга — расстояние немаленькое. Но я думаю, что, если у нас появится какая-то налаженная инфраструктура (может быть, специальный туристический маршрут со средствами размещения по пути), поток туристов вырастет в разы.

Николай Козин