Новая валюта добрых дел

Благотворительность в России выходит на уровень устойчивой традиции. Как полагают эксперты, немаловажную роль в ее развитии сыграла цифровизация, но при этом она сформировала более требовательную культуру: за участие в добрых делах люди стали ждать больше отчетности. На фоне этого фонды вынуждены конкурировать в первую очередь за доверие донора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевую роль в развитии благотворительности сыграла цифровизация, но при этом она диктует новые вызовы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ключевую роль в развитии благотворительности сыграла цифровизация, но при этом она диктует новые вызовы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело каждого

За последние годы некоммерческий сектор, ориентированный на помощь людям, заметно вырос. Согласно последним данным Минэкономразвития, сегодня в России работает почти 134 тыс. социально ориентированных НКО, в которых занято около 385 тыс. сотрудников, а число волонтеров в стране достигло 4,85 млн человек.

Кроме того, по данным статистики, растет участие физических лиц. Так, согласно исследованию Frank RG и Sber Private Banking, на благотворительные цели в России в 2024 году, было направлено 505–531 млрд рублей, из которых пожертвования частных лиц — это 110–136 млрд. Погрешность аналитики объясняют долей «серой» благотворительности, которая происходит в формате прямой помощи адресатам.

При этом главным изменением благотворительности последних лет, по оценке аналитиков, стал переход от эмоциональных разовых сборов к системной поддержке. Отчасти это продиктовано ростом популярности НКО и тем, как организации себя позиционируют.

«Это один из трендов — присоединение к большему,— объясняет председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.— Даже небольшой вклад одного человека становится частью общего значимого дела. И это не только про результат, но и про объединение: ты оказываешься среди тех, кто разделяет те же ценности. Чтобы эта система работала, о благотворительности нужно говорить. Публичность здесь не самоцель, а способ создать культуру, в которой помогать — нормально».

По данным Центра исследований гражданского общества НИУ ВШЭ, сегодня 81% россиян знают хотя бы об одной НКО, а 56% доверяют некоммерческим организациям. Это говорит о том, что сектор становится заметным общественным институтом, отмечает член Совета Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Часть корпоративной культуры

Помимо частных вложений в благотворительность, растет корпоративное участие. Среди трендов последних лет — повышение заинтересованности со стороны отечественного бизнеса, замечают во Frank RG. Российские компании склонны к поддержке детского здравоохранения, помощи животных.

«Важный тренд — это развитие партнерских проектов между бизнесом и некоммерческим сектором,— считает учредитель благотворительного фонда «Вселенная детям» Анна Днепровская.— Сегодня компании все чаще рассматривают благотворительность не как разовую социальную акцию, а как часть корпоративной культуры и устойчивого развития. Мы видим рост числа совместных проектов, когда бизнес помогает не только финансами, но и своей экспертизой, ресурсами, коммуникационными возможностями и вовлечением сотрудников».

Благотворительность под цифрой

Большое влияние на благотворительность сейчас оказывает цифровизация. Сегодня пожертвование можно сделать за несколько секунд через банковское приложение, сайт фонда, QR-код или подписку на регулярную помощь. Цифровые сервисы значительно упростили путь благотворителя и сделали помощь доступнее.

«Большинство крупных и средних НКО уже используют онлайн-платформы для сбора средств, CRM-системы для работы с донорами и аналитику для оценки эффективности кампаний,— комментирует кандидат культурологии, юрист, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университет при Правительстве РФ Ольга Климова.— Это позволяет привлекать больше людей и снижать административные расходы».

Еще одна сторона цифровизации — развитие самих фондов и НКО, рассказывает основательница фонда «Помогаем» Эльвира Сикорская. «За последнее время появилось очень много ресурсных центров, которые дистанционно, в условиях нынешней цифровизации, могут оказывать различную помощь, для упрощения работы и поддержке некоммерческого сектора. — делится эксперт опытом работы в Ленинградской области, где также активно поддерживается социальная жизнь граждан на уровне территориального органа самоуправления.— Они проводят различные обучающие уроки — как очно, так и заочно. Радует, что все, что касается улучшения жизни людей, активно развивается и много людей подключается к данному процессу».

Цифровизация одновременно создает и новые вызовы для НКО: повышаются требования к прозрачности и отчетности, а часть аудитории начинает уставать от постоянных обращений в интернете, замечают эксперты.

«Благотворительность все больше живет по законам репутации. Прежде чем перевести деньги, жертвователь проверяет фонд: читает отзывы, смотрит публикации, изучает, как организация отвечает на критику и публикует ли отчеты. Цифровизация превратила это в проверку одного клика: доверие формирует не громкий призыв, а совокупность следов в сети»,— считает гендиректор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики «Платформа Victory» Василий Александров.

Конкуренция за доверие

Одновременно с этим наблюдаются социальные сдвиги, которые заметно влияют на отрасль: доноры стали более избирательно относиться к выбору фондов и проектов, чаще проверяют информацию и требуют измеримых результатов.

В условиях цифровизации прозрачность становится новой валютой благотворительности. «Главный вызов для НКО — хрупкость доверия,— добавляет господин Александров.— У зрелого фонда негатив тонет в массе позитива, а у нового один неотработанный скандал или непрозрачный отчет способен обнулить сборы».

Как замечают эксперты, отчасти этот сдвиг объясняется тем, что в пожертвования вовлеклись повзрослевшие зумеры (поколение Z) — они охотно оформляют рекуррентные подписки, которые являются основой для долгосрочного планирования фондов. «У зумеров чрезвычайно высок запрос на прозрачность и верификацию импакта (социального эффекта). Они требуют независимого аудита результатов. Фонды отвечают на это ежемесячной детализацией бюджетов и верификацией страниц в соцсетях через "Госуслуги" по закону 92-ФЗ. Чтобы оставаться устойчивыми, НКО обязаны одновременно говорить на языке цифр и сохранять при этом человечность в коммуникациях»,— резюмирует учредитель и генеральный директор фонда «Важные люди» Анастасия Байкина.

Прямая помощь

Сейчас основным вызовом для многих НКО остается конкуренция за внимание аудитории. Также смещаются и сферы интересов доноров, что продиктовано теми обстоятельствами, в которых существует наше общество. По данным аналитиков, в топ-5 направлений благотворительности входят помощь людям, оказавшимся в зоне влияния СВО, и беженцам, а также территориям после чрезвычайных ситуаций. Этот факт повлиял и на форматы помощи: стала более популярна прямая помощь непосредственно нуждающимся как в денежном выражении, так и делом или вещами.

«Изменяется направленность помощи в сторону участников СВО, которые возвращаются, их социализация, реабилитация,— рассказывает госпожа Сикорская.— Оказывается помощь как психологическая, информационная, так и помощь в продвижении их как активных деятелей бизнеса, управленческого и некоммерческого секторов. Участники СВО активно поддерживаются, что очень радует, так как они важная часть нашего социума, которая на данный момент очень нуждается в такой поддержке».

Рост интереса к локальным конкретным инициативам заставляет НКО пересматривать свои коммуникации и делать акцент на измеримых результатах, а не только на эмоциональном призыве.

«Сегодня в благотворительности ключевую роль играет пример. Он заразителен: люди и компании включаются, когда видят реальный результат помощи. И это запускает цепную реакцию. Причем помогать можно не только деньгами — все больше людей готовы делиться временем, навыками, вещами, имуществом»,— комментирует госпожа Путронен.

Ксения Ахметжанова