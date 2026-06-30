Разлюбите тишину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помните, нам раньше говорили, что надо быть скромнее? Если счастье, то не надо о нем кричать — уйдет. Если сделал доброе дело, то лучше промолчи, тебе и так воздастся. Приветствовалась тишина.

Прошло время, и на смену пришло новое поколение — Z. Мир адаптируется к их интересам, и тишине больше не отведено место. Понимание предпочтений этой демографической группы имеет уже решающее значение для успеха воплощения добрых дел в 2026 году и в последующее десятилетие.

Чего же ждут молодые доноры? Однозначно цифрового — начиная от быстрых платежей и заканчивая прозрачной отчетностью. В мире благотворительности на первый план выходят социальные сети и стриминговые платформы: для привлечения внимания фонды используют прямые эфиры, короткие видео. И это все не только для сбора средств, но и для выстраивания долгосрочных отношений с аудиторией. Такие отношения требуют постоянной подпитки. Фонды не просто формируют вокруг себя среду, от них требуют в том числе быстрых результатов. Поэтому, как замечают эксперты, растет адресная помощь: отправил вещи в пострадавший от паводка район — сделал доброе дело.

На более длительные добрые дела надо много сил и времени. Причем со всех сторон. Отчасти в этом сейчас и проявляется конкуренция между фондами и НКО: мало показывать эффект, нужно также и объяснять, что это вложение может дать в будущем.

На первый план при этом выходит доверие: понятные процедуры отбора, открытая отчетность, оценка социального воздействия. И, конечно, нельзя умолкать, ведь в современном мире потеря голоса для фонда может дорогого стоить.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «Социальная ответственность. Ленинградская область»