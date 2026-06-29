Иран и ОАЭ частично восстановили прямое авиасообщение

Самолет авиакомпании FlySepehran, выполнявший рейс из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, совершивший посадку в международном аэропорту Дубая, сообщает Gulf News. Это первый прямой рейс из Ирана в ОАЭ с начала американо-израильской операции против Ирана в феврале.

Издание отмечает, что это еще не означает полного восстановления авиасообщения. Самолеты других авиакомпаний пока не летали из Ирана в ОАЭ или обратно. Воздушные суда FlySeperhran совершать полеты пока будут нечасто: следующие два рейса запланированы на 1 и 8 июля. До начала конфликта страны еженедельно обменивались десятками рейсов.

Международный аэропорт имени Имама Хомейни возобновил работу 9 июня. Несмотря на это, пишет Gulf News, Европейское агентство по безопасности полетов до 3 июля рекомендует авиакомпаниям не заходить в воздушные пространства Ирана, Ирака и Ливана, а также проявлять осторожность при полетах над Бахрейном, Кувейтом, Израилем, Иорданией, Катаром, Оманом, ОАЭ и Саудовской Аравией.

В первые дни конфликта США и Израиля с Ираном под удар попали и города ОАЭ. Причем Эмираты Тегеран атаковал чаще, чем какую-либо страну в регионе — с начала боевых действий КСИР запустил по территории государства свыше 3 тыс. ракет и дронов.

Это привело к тому, что Абу-Даби занял самую жесткую позицию по отношению к Тегерану среди всех союзников США. Однако, по словам источников Bloomberg, страна решила последовать примеру Катара и Саудовской Аравии и встать на путь дипломатии. 13 июня Reuters сообщил, что ОАЭ согласились разморозить иранские активы, но МИД страны в тот же день отвергло эту информацию.