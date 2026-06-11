Bloomberg: представители ОАЭ и Ирана встретились впервые с начала войны

Старшие должностные лица органов нацбезопасности Ирана и ОАЭ провели первую встречу с начала американо-израильской кампании против Тегерана. Контакты состоялись на этой неделе, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на Абу-Даби, столицу ОАЭ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Вид на Абу-Даби, столицу ОАЭ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По их словам, стороны признают важность более спокойных двусторонних отношений на фоне растущей эскалации. Для Ирана важно обеспечить хорошие отношения с ОАЭ, поскольку страна до новой эскалации была одним из главных торговых партнеров, а также ключевым поставщиком подсанкционной иранской нефти. Абу-Даби считает режим Тегерана вражеским, однако понимает, что не сможет свергнуть его, поэтому стремится к разрядке отношений.

Иран атаковал ОАЭ чаще, чем какую-либо страну в регионе: с начала конфликта КСИР запустил по территории государства около 3 тыс. ракет и дронов. Это привело к тому, что Абу-Даби занял самую жесткую позицию по отношению к Тегерану.

Однако страна решила последовать примеру Катара и Саудовской Аравии и встать на путь дипломатии, отмечает Bloomberg. Как пишет издание, все три государства понимают необходимость сосуществования с Исламской Республикой, несмотря на понесенные потери в сфере экономики и энергетики.