ОАЭ опровергли сообщения о разморозке активов Ирана

Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергли сообщения о разморозке миллиардов долларов иранских активов. Соответствующее заявление разместил МИД страны в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ «не разблокировали, не переводили и не передавали» никакие замороженные иранские средства. Все сообщения об обратном, «включая утверждения о переводе $3 млрд», не имеют оснований и не соответствуют действительности, указывается в публикации.

Министерство призвало СМИ «тщательнее проверять факты и полагаться на официальные источники, воздерживаться от распространения непроверенной информации и необоснованных предположений».

Сегодня Reuters со ссылкой на источники писало, что ОАЭ согласились разморозить миллиарды долларов активов Ирана. Два собеседника заявили о выделении $10 млрд и еще два — о $20 млрд. По данным трех источников, первый транш на $3 млрд уже перевели. Сделка предусматривает восстановление экономического партнерства и обмен разведданными, указывали в агентстве.