Reuters: ОАЭ согласились разморозить активы Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, речь идет о разблокировке десятков миллиардов долларов иранских нефтяных доходов, замороженных в иностранных банках из-за американских санкций. Решение было принято для того, чтобы остановить прямые иранские атаки на страну.

Источники агентства расходятся в оценках суммы соглашения: два собеседника заявляют о выделении $10 млрд, в то время как два других — в $20 млрд. Три собеседника издания сообщили, что первый транш в размере более $3 млрд уже переведен иранской стороне. Сделка также предусматривает восстановление двусторонних отношений, включая экономическое партнерство и обмен разведданными.

В обмен на разморозку средств Тегеран обязался прекратить ракетные удары и атаки беспилотников на ОАЭ. Последняя прямая атака Ирана на ОАЭ была зафиксирована 4 мая, тогда под удар попал порт Эль-Фуджейра, отмечает Reuters.

После публикации материала Reuters, Министерство иностранных дел ОАЭ опровергло информацию о разморозке средств. В заявлении МИДа «подтверждается, что эти утверждения являются абсолютно ложными и необоснованными, а также подчеркивается, что никакие замороженные иранские средства не были разблокированы или переведены при содействии ОАЭ».