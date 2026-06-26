Средняя цена бензина АИ-95 выросла в Курской области до 74,5 рубля

По информации Курскстата, к 22 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на АЗС Курской области составляла 74,5 руб. за литр, увеличившись за неделю на 3,3% (было 72,11 руб.). Рост по итогам предыдущей семидневки аналитики оценивают в 2,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также в регионе отмечен значительный рост цен на АИ-92 — 4% за неделю. Средняя стоимость литра выросла с 65 до 67,62 руб. Марки АИ-98 и выше подорожали по итогам прошлой семидневки на 1,5% — с 92,45 до 93,81 руб. за литр. Дизель за неделю прибавил 3,8%, увеличившись в цене с 75,67 до 78,54 руб.

В целом автомобильный бензин в регионе, по подсчетам Курскстата, к началу этой недели подорожал на 3,6% — до 71,53 руб. за литр.

«Ъ-Черноземье» 24 июня сообщал о корректировке решения оперативного штаба Курской области относительно ограничений на АЗС. На заправках, которые работают в отселенных муниципалитетах, сняли запрет на отпуск бензина в канистры. Кроме того, губернатор Александр Хинштейн рассказал об увеличении поставок горюче-смазочных материалов в отселенные районы при обеспечении всех мер безопасности в условиях возможных ударов по заправкам и бензовозам.

На этой неделе также стало известно о резком росте стоимости бензина и дизельного топлива в Воронежской и Липецкой областях.

Денис Данилов