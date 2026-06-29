Житель Дагестана во время погони сбил двух полицейских

20-летнему жителю Дагестана предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Во время погони фигурант сбил двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 10 августа 2025 года сотрудники полиции потребовали остановить машину без госномеров и тонированными стеклами. Вместо этого обвиняемый сбил сотрудников и скрылся с места происшествия.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн