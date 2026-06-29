Новак обсудил с калининградским губернатором обеспечение региона топливом

Вице-премьер России Александр Новак встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспервозванных. Они обсудили обеспечение региона топливом, сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер и губернатор обозначили обеспечение общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники приоритетными направлениями работы. Они отметили, что все НПЗ в регионе максимально загружены, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива. «Рынок насыщается нефтепродуктами. Все крупные поставщики осуществляют морские поставки дизеля и бензина в субъект»,— указано в пресс-релизе.

Калининградская область — один из более чем 30 регионов, в которых с начала июня ограничили продажу бензина на АЗС. Губернатор объяснял, что меры ввели из-за резкого скачка спроса почти в два раза.

Сегодня Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с отраслевыми ведомствами. Вице-премьер призвал регионы уделить особое внимание взвешенному распределению ресурсов с учетом потребностей в ключевых отраслях.

Днем ранее Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом при участии представителей «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Президент России признал дефицит бензина, заверил, что НПЗ в стране работают на полную мощность, и поручил принять меры для стабилизации топливного рынка.