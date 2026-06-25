В Калининградской области ограничили продажу бензина

На автозаправочных станциях в Калининградской области ограничили продажу топлива — не более 30 л бензина и 60 л дизеля в один бак. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

В последние дни спрос на бензин в регионе вырос почти в два раза, на заправках возникли очереди, объяснил решение господин Беспрозванных. «С логистикой проблем нет, продолжаем везти топливо морем. Но нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю»,— сообщается в Telegram-канале губернатора.

Ограничения на продажу топлива начали вводить в России с конца мая. Сейчас меры действуют более чем в 20 регионах. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

О предложениях по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».