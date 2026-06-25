В Калининградской области ограничили продажу бензина
На автозаправочных станциях в Калининградской области ограничили продажу топлива — не более 30 л бензина и 60 л дизеля в один бак. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В последние дни спрос на бензин в регионе вырос почти в два раза, на заправках возникли очереди, объяснил решение господин Беспрозванных. «С логистикой проблем нет, продолжаем везти топливо морем. Но нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю»,— сообщается в Telegram-канале губернатора.
Ограничения на продажу топлива начали вводить в России с конца мая. Сейчас меры действуют более чем в 20 регионах. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.
О предложениях по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».
Ограничения на продажу топлива в Калининградской области являются частью более широкой тенденции, которая проявилась в ряде российских регионов с конца мая 2026 года. В частности, аналогичные меры по лимитированию объемов продажи бензина и дизельного топлива на АЗС были введены или обсуждались в Крыму, Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской, Тюменской, Саратовской, Воронежской, Омской, Липецкой, Курганской областях, а также в Северо-Курильске, Адыгее и Перми. В некоторых случаях, как в Белгородской и Брянской областях, также вводился запрет на продажу топлива в канистры.
Основными причинами для введения ограничений региональные власти называют ажиотажный спрос, стремление запастись топливом впрок и попытки спекуляции, а также логистические сложности и снижение предложения нефтепродуктов. Отмечалось, что вертикально-интегрированные нефтяные компании в первую очередь направляют ресурс на собственные АЗС, что может приводить к дефициту у независимых сетей. Правительство России, в свою очередь, рассматривает и уже применяет меры по стабилизации топливного рынка, включая временный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина, а также увеличение нормативов обязательных продаж на бирже.