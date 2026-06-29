Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани уменьшилась вдвое

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА уменьшилась в два раза, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание, добавил он.

Администрация муниципалитета также подготовила три пункта временного размещения для местных жителей; дополнительные койки появятся в центральной районной больнице. «Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района»,— написал господин Синяговский в Max.

ВСУ ударили беспилотниками по Славянску-на-Кубани утром 28 июня. Один человек погиб. Повреждения получили несколько домов, линия электропередачи и газовая труба. Из-за падения обломков БПЛА на территории НПЗ начался пожар, к вечеру площадь возгорания превысила 20 тысяч кв. м. На следующий день в районе ограничили продажу топлива: не более 20 л бензина в одни руки.