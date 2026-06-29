Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани уменьшилась вдвое
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА уменьшилась в два раза, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание, добавил он.
Администрация муниципалитета также подготовила три пункта временного размещения для местных жителей; дополнительные койки появятся в центральной районной больнице. «Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района»,— написал господин Синяговский в Max.
ВСУ ударили беспилотниками по Славянску-на-Кубани утром 28 июня. Один человек погиб. Повреждения получили несколько домов, линия электропередачи и газовая труба. Из-за падения обломков БПЛА на территории НПЗ начался пожар, к вечеру площадь возгорания превысила 20 тысяч кв. м. На следующий день в районе ограничили продажу топлива: не более 20 л бензина в одни руки.
Это не первая атака беспилотников на Славянский НПЗ. Ранее, 17 марта 2024 года, несколько БПЛА также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, что привело к пожару и гибели одного человека от сердечного приступа. В результате той атаки были повреждены атмосферные и вакуумный блоки завода, что могло повлиять на производительность и качество переработки нефти. Завод приостанавливал свою работу.
В целом, НПЗ в Краснодарском крае, включая Афипский и Краснодарский НПЗ, неоднократно подвергались атакам беспилотников, часто приводящим к возгораниям и повреждениям оборудования. В некоторые периоды, например, в апреле 2024 года и в конце мая 2024 года, регион переживал массированные атаки БПЛА. После подобных инцидентов вводились меры безопасности, такие как эвакуация персонала, усиление охраны объектов и даже рассмотрение установки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» на НПЗ.