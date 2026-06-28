Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани превысила 20 тысяч кв. м

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета в «Максе». Пожар начался ночью 28 июня из-за падения обломков беспилотника.

В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда.

При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани погиб один человек, сообщал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждены несколько домов, а также линия электропередачи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».