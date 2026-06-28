Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани превысила 20 тысяч кв. м
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета в «Максе». Пожар начался ночью 28 июня из-за падения обломков беспилотника.
В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда.
При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани погиб один человек, сообщал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждены несколько домов, а также линия электропередачи.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».
Атаки беспилотников на Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и другие объекты инфраструктуры в Краснодарском крае происходят регулярно. В марте 2024 года завод подвергся атаке БПЛА, в результате которой пострадали атмосферные и вакуумный блоки, а также ректификационная колонна, что привело к снижению производительности и нарушению производственного процесса. Тогда в момент атаки один рабочий скончался от сердечного приступа.
В мае 2024 года Славянский НПЗ также был атакован, и на его территорию упало шесть беспилотников, повредив объекты. После этой атаки завод приостановил работу, власти региона отметили необходимость усиления обороноспособности предприятия. В более ранних инцидентах, например, в декабре 2025 года, обломки БПЛА вызвали возгорание оборудования на площади 100 кв. м и повредили линии электропередачи в Славянске-на-Кубани.