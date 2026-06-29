В Славянске-на-Кубани ограничили продажу топлива после атаки дронов

В Славянском районе Краснодарского края и городе Славянске-на-Кубани владельцы автомобилей могут заправить не более 20 литров бензина только в топливные баки, сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в своем канале в Мах. Власти района просят местных жителей «не создавать искусственный ажиотаж» и не закупать топливо впрок.

Глава района Синяговский объяснил ограничения решением владельцев АЗС. В регионе работают семь заправок. Четыре АЗС отпускают топливо только по топливным картам. Помимо бензина ограничения коснулись и дизельного топлива — его отпуск ограничен объемом 60 л.

В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани подвергся массированной атаке украинских дронов. Погиб один человек. Из-за налета произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Ликвидация возгорания продолжается.

Анна Перова, Краснодар