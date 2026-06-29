В Славянске-на-Кубани ограничили продажу топлива после атаки дронов
В Славянском районе Краснодарского края и городе Славянске-на-Кубани владельцы автомобилей могут заправить не более 20 литров бензина только в топливные баки, сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в своем канале в Мах. Власти района просят местных жителей «не создавать искусственный ажиотаж» и не закупать топливо впрок.
Глава района Синяговский объяснил ограничения решением владельцев АЗС. В регионе работают семь заправок. Четыре АЗС отпускают топливо только по топливным картам. Помимо бензина ограничения коснулись и дизельного топлива — его отпуск ограничен объемом 60 л.
В ночь на 28 июня Славянск-на-Кубани подвергся массированной атаке украинских дронов. Погиб один человек. Из-за налета произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Ликвидация возгорания продолжается.
Славянск-на-Кубани и его нефтеперерабатывающий завод («Славянск ЭКО») неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, в ночь на 28 ноября 2024 года было повреждено 28 домов, а 20 февраля 2025 года обломки дронов повредили несколько домов в частном секторе города. В ночь на 19 мая 2024 года завод «Славянск ЭКО» приостанавливал работу после атаки 6 беспилотников, которые несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Ранее, 17 марта 2024 года, в результате атаки на НПЗ возник пожар и один человек скончался предположительно от сердечного приступа.
Помимо Славянского НПЗ, в Краснодарском крае атакам дронов подвергались и другие объекты инфраструктуры, включая Ильский и Афипский НПЗ, а также нефтебазы в станице Кавказской и Туапсе. В целом, зафиксированы многочисленные случаи падения беспилотников и их обломков на дома мирных жителей, что приводило к повреждениям зданий и ранениям людей. В частности, 16 февраля 2025 года пострадала четырехлетняя девочка, а 17 декабря 2025 года двое человек были госпитализированы в Славянскую ЦРБ после атаки, при которой также были повреждены две высоковольтные ЛЭП, оставив без света десятки тысяч человек.