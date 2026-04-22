Первый из восьми задержанных в Азербайджане россиян получил срок

Суд в Азербайджане приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам колонии по делу о легализации денег, сообщает издание Minval. Его задержали вместе с еще семью россиянами во время обострения отношений России и Азербайджана летом 2025 года.

Александр Вайсеро

По версии следствия, Александр Вайсеро легализовал 727 тыс. манатов (32 млн руб.), полученных с помощью незаконных букмекерских, лотерейных и «других азартных сайтов», действовавших за пределами страны. Чтобы скрыть источник средств, обвиняемый переводил деньги частями на банковские карты, оформленные на разных людей, утверждает следствие.

Мать Александра Вайсеро, жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро говорила, что ее сын поехал в Азербайджан в июне 2025 года как турист. Помимо него, в Баку в июле задержали Антона Драчева, Валерия Дулова, Алексея Васильченко, Дмитрия Безуглого, Илью Безуглого, Дмитрия Федорова и Сергея Софронова. С тех пор они находятся под арестом в Азербайджане по обвинению в наркотрафике и кибермошенничестве. Все они — бывшие сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы.

Отношения России и Азербайджана обострились после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Ситуация усугубилась после задержания в Екатеринбурге нескольких десятков азербайджанцев по делу об убийствах прошлых лет. В апреле страны урегулировали последствия авиакатастрофы и договорились о выплате компенсаций.