Россия и Азербайджан договорились о компенсациях за крушение самолета AZAL

Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в декабре 2024 года, в том числе по вопросу о выплате компенсаций. Основой договоренности стали результаты встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в прошлом году.

Самолет авиакомпании AZAL Embraer 190 на месте крушения недалеко от аэропорта Актау (Казахстан)

Фото: Kazakhstan's Emergency Ministry Press Service / AP Самолет авиакомпании AZAL Embraer 190 на месте крушения недалеко от аэропорта Актау (Казахстан)

«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия»,— говорится в заявлении МИДов стран. «Поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств»,— добавили в ведомстве.

9 октября прошлого года на встрече с Ильхамом Алиевым Владимир Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией. Российский лидер также сказал, что «будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц». Спустя месяц после этого МИД Азербайджана заявил о «серьезных вопросах», вызванных закрытием в России уголовного дела о крушении.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения связаны с украинскими беспилотниками: две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Лусине Баласян