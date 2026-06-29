В Казани, Самаре и Уфе приостановили прием документов на визу в Венгрию

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Генерального консула Венгрии в Казани приостановить прием документов на визу принято на фоне общего ужесточения визового режима со стороны стран Евросоюза для граждан России. Ранее, с 23 июля по 20 августа 2024 года, Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге приостанавливало прием заявлений на визы типа «С» по техническим причинам. Кроме того, в ноябре 2025 года Еврокомиссия приняла решение запретить выдачу многократных шенгенских виз россиянам, заявив, что новые заявления будут проходить усиленные проверки для снижения потенциального риска для безопасности стран ЕС.

Подобные ограничения коснулись и других европейских стран. Например, Болгарские визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве приостанавливали прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы с 1 по 9 августа 2024 года, а Визовый центр Португалии в России в ноябре 2025 года объявил об отсутствии свободных мест для подачи заявлений на визы на весь 2025 год. В целом, после отмены упрощенного визового режима с Россией в 2022 году, увеличились визовый сбор (с €35 до €80) и сроки рассмотрения документов (с 10 до 15 дней). МИД РФ также сообщал о задержках при выдаче виз россиянам властями Австрии, где срок ожидания шенгенской визы в Испанию мог превышать 45 дней, а в Италию — 60 дней.

ЕС аргументирует ужесточение визового режима необходимостью проведения тщательных проверок для снижения рисков безопасности. Наблюдается растущий спрос россиян на шенгенские визы, который, по оценкам экспертов, превышает пропускную способность европейских консульств. При этом Венгрия, наряду с Италией, Францией и Испанией, ранее считалась одной из самых лояльных стран ЕС к российским туристам в части оформления шенгенских виз. Даже в августе 2024 года Евросоюз выражал недовольство либерализацией визового режима Венгрии для граждан России и Белоруссии, что привело к призывам к Венгрии прояснить свою позицию или даже исключить её из шенгенской зоны.